Во Всеволожском районе пенсионерку сбили два автомобиля подряд

Смертельный наезд на пешехода произошел вечером 31 декабря на 31-м километре трассы «Парголово – Огоньки» во Всеволожском районе Ленобласти.

За несколько часов до Нового года пенсионерку сбил автомобиль, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному. Автомобиль с места аварии скрылся.

Пока пострадавшая лежала на трассе, на нее наехала вторая машина — Kia Sportage. За рулем иномарки сидела 30-летняя петербурженка, которая в 2022 году девять раз привлекалась за превышение скорости.

От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте происшествия. Проводится проверка, скрывшего водителя ищут.