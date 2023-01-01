Во Всеволожском районе пенсионерку сбили два автомобиля подряд

Смертельный наезд на пешехода произошел вечером 31 декабря на 31-м километре трассы «Парголово – Огоньки» во Всеволожском районе Ленобласти.
За несколько часов до Нового года пенсионерку сбил автомобиль, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному. Автомобиль с места аварии скрылся.
Пока пострадавшая лежала на трассе, на нее наехала вторая машина — Kia Sportage. За рулем иномарки сидела 30-летняя петербурженка, которая в 2022 году девять раз привлекалась за превышение скорости.
От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте происшествия. Проводится проверка, скрывшего водителя ищут.
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