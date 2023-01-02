Понедельник встретит жителей Ленобласти резким похолоданием

В течение дня обойдется без существенных осадков.
По информации синоптиков из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в понедельник в Ленобласти ожидается облачная погод.
Столбики термометров местами опустятся до -5 градусов. Ветер западных, северо-западных направлений подует со скоростью 7-12 метров в секунду.
Водителей и пешеходов призывают быть осторожными из-за гололедицы.
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01.01.2023 40