Понедельник встретит жителей Ленобласти резким похолоданием

В течение дня обойдется без существенных осадков.

По информации синоптиков из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в понедельник в Ленобласти ожидается облачная погод.

Столбики термометров местами опустятся до -5 градусов. Ветер западных, северо-западных направлений подует со скоростью 7-12 метров в секунду.

Водителей и пешеходов призывают быть осторожными из-за гололедицы.