Правительство утвердило программу госгарантий бесплатной медпомощи

Правительство утвердило Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на ближайшие три года.

Минздрав до 1 марта 2022 года установит критерии оказания медицинской помощи пациентам с гепатитом С в условиях дневного стационара и в стационарных условиях в соответствии с клиническими рекомендациями, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС).

Такое поручение включено в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Также к этому сроку будет разработан порядок организации медицинской реабилитации на дому, включая перечень медицинских вмешательств, порядок предоставления пациенту медизделий, а также порядок оплаты такой помощи.