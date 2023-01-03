Четверг встретит жителей Ленобласти морозами до -20 градусов

Морозы останутся в регионе вплоть до Рождества.

По информации синоптика Александра Шувалова, через пару дней в Ленобласть и Петербург придут крепкие морозы. Январские морозы ударят по городу и области начиная с 5 января, пишут «Невские Новости«.

Местами столбики термометров опустятся до -20 градусов. Днем температура наружного воздуха будет держаться в районе -10 градусов.

Потепление можно ждать только к 9–10 января после того, как с запада в Петербурга придет теплый атмосферный фронт и откинет холодный антициклон на восток.