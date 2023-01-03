Среда начнется для жителей Ленобласти с -15 градусов и снегопада

Холоднее всего в регионе будет в ночное время.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти, в среду, 3 января, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет снегопад.

Температура воздуха ночью составит от -4 до -9 градусов, местами похолодает до -15 гр. Днем термометры покажут от -3 до -8 гр., местами — до -11 гр.

Ветер северо-западных, северных направлений подует со скоростью 3-8 метров в секунду. Водителей и пешеходов призывают быть осторожными из-за снежных наносов и гололедицы.