МВД подготовило законопроект, исключающий фиктивные браки мигрантов

Автор: Александр Селиванов
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Проект направлен на совершенствование миграционного законодательства, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Министерство внутренних дел (МВД) России подготовило проект закона, направленного на исключение для иностранных граждан возможности через фиктивные браки и фиктивное установление отцовства легализовать свой статус в стране.

— В настоящее время МВД России разработан проект федерального закона, направленный на совершенствование миграционного законодательства в части исключения использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения иностранными гражданами или лицами без гражданства миграционного статуса на территории России, — сказала она в интервью ТАСС.
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04.01.2023 60
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