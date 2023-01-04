МВД подготовило законопроект, исключающий фиктивные браки мигрантов

— В настоящее время МВД России разработан проект федерального закона, направленный на совершенствование миграционного законодательства в части исключения использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения иностранными гражданами или лицами без гражданства миграционного статуса на территории России, — сказала она в интервью