МВД подготовило законопроект, исключающий фиктивные браки мигрантов

Проект направлен на совершенствование миграционного законодательства, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Министерство внутренних дел (МВД) России подготовило проект закона, направленного на исключение для иностранных граждан возможности через фиктивные браки и фиктивное установление отцовства легализовать свой статус в стране.
— В настоящее время МВД России разработан проект федерального закона, направленный на совершенствование миграционного законодательства в части исключения использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения иностранными гражданами или лицами без гражданства миграционного статуса на территории России, — сказала она в интервью ТАСС.
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