Мужчина погиб после выезда на квадроцикле на лед в Выборгском районе

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 4 января около 18:00 в экстренные службы сообщили, что под лед на Сайменском канале в Выборгском районе провалились двое мужчин на квадроцикле.

Пострадавшие смогли самостоятельно выбраться из воды на толщу льда. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали их на ближайший берег.

По предварительным данным, один из мужчин впоследствии скончался. Второй госпитализирован.

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19.08.2022 1993
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