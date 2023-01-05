В Минобороны РФ рассказали о подвиге ефрейтора Ильи Брылева

Продвигаясь по маршруту, военнослужащий обнаружил вооруженную группу украинских военных, готовивших засаду на прилегающей к дороге территории, о чем доложил своему командиру.

В ходе начавшегося боя ефрейтор одним из первых атаковал позиции украинцев и лично уничтожил пулеметный расчет противника. Тогда украинская диверсионно-разведывательная группа, лишившись поддержки пулеметчиков, покинула позиции и отступила.

Благодаря мужеству и самоотверженности Ильи Брылева, колонна своевременно и без потерь прибыла в заданный район.