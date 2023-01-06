Подростка насильно напоили этиловым спиртом и пытались сжечь в Петербурге

По информации ivbg.ru, в Санкт-Петербурге разыскивают неизвестных, которые 4 января около 19:30 похитили 13-летнего подростка, насильно напоили этиловым спиртом и пытались сжечь.

Возле дома на Аннинском шоссе мальчика избил и насильно усадил в машину неизвестный. Затем подростка пытались задушить, насильно залили ему в рот этиловый спирт и облили им же одежду, пытаясь поджечь. После чего подростка отпустили.

У пострадавшего диагностировали ушиб и ссадины мягких тканей лица и головы, ушиб передней брюшной стенки и мягких тканей грудной стенки.

«Ничего вообще неизвестно. То есть он приехал в гости к ребятам, которых знал. Произошел какой-то конфликт, все разбежались. Говорят, мужчина какой-то вышел из дома с ножом, они испугались его и убежали. Вышли какие-то ребята», – рассказала 78.ru мама пострадавшего