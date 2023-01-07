Психолог рассказала, как продлить радость после новогодних каникул

Некоторые люди склонны испытывать депрессию при возвращении к привычному ритму жизни.

Как отметила руководитель психологической службы онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Татьяна Исраелян в интервью «Известиям», лучший способ продлить атмосферу торжества — сохранить его атрибуты.

«Оставьте елку и украшения дома, покупайте мандарины, ешьте оливье. Порадуйте себя, если вам так хочется и если так проще справиться с окончанием праздников», — посоветовала специалист.

Также психолог порекомендовала не погружаться в рабочий ритм сразу, а начинать с выполнения небольших задач.

Ранее россиянам рассказали, как оказаться в рабочем состоянии после новогодних праздников.