В Петербурге назревает феминизация научной сферы

Женщины-ученые могут оказаться полезны стране.

На фоне массового бегства мужчин за границу в российской прикладной науке похоже намечается новый тренд — сообщает Мойка78.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщает о росте числа женщин в российской науке. Порядка 40% персонала научных центров, как следует из его слов — представительницы слабого пола.

В условиях мобилизации у российских дам гораздо больше преимуществ в глазах работодателей по сравнению с мужчинами. Во всяком случае, мотивации сбежать за границу у них меньше.

Кроме этого, они защищены от призыва.

Ранее стало известно, что в Госдуме предложили сделать новогоднюю стипендию студентам по аналогии с 13-й зарплатой.