В Петербурге неизвестный выстрелил в подростка

Инцидент произошел в Полюстровском парке.

5 января около 21:00, в Полюстровском парке неизвестный выстрелил в подростка — сообщает piter.tv.

Выстрел был произведен из пневматического пистолета и задел руку. О происшествии стало известно лишь спустя сутки, когда 16-летнего молодого человека увезли на скорой в больницу.

Потерпевший рассказывает, что в парке у него вышел конфликт с тремя мужчинами, один из которых в итоге выстрелил в него. Причины конфликта остаются неизвестными.

Ранее стало известно, что петербурженка обвинила приемного сына в растлении ее двух дочерей.