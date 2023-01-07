В России хотят запретить продажу пива без лицензии

Закон подготовят и направят на рассмотрение Госдумы весной.

Член Комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев намерен добиться запрета на продажу пива и пивных напитков без лицензии. Депутат считает, что продажу слабых алкогольных напитков необходимо обложить акцизом. Кроме того, продавать пиво следует через систему ЕГАИС.