В России хотят запретить продажу пива без лицензии

Закон подготовят и направят на рассмотрение Госдумы весной.
Член Комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев намерен добиться запрета на продажу пива и пивных напитков без лицензии. Депутат считает, что продажу слабых алкогольных напитков необходимо обложить акцизом. Кроме того, продавать пиво следует через систему ЕГАИС.
В чем разница: магазины не смогут торговать пивом и пивными напитками без лицензии, все пиво будет учтено, что значительно уменьшит долю контрафакта, налог будет не только для производителя, но через всю систему: от производителя до магазина, — цитирует депутата «Парламентская газета».