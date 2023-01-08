Во Всеволожском районе Ленинградской области загорелся ангар

По предварительным данным, никто не пострадал.

В воскресенье утром в Ленинградской области произошёл пожар — сообщает 78.ru. На Николаевской улице, 13 во Всеволожске загорелось нежилое здание.

Сообщение о возгорании поступило 8 января в 8:15. Общая площадь охваченных огнем помещений — 250 кв. метров, на которых располагались частная пекарня и автосервис. В 9:20 пожар был локализован. На данный момент о пострадавших сообщений не было.

Ранее стало известно, что задержан всеволожский наркодилер-рецидивист с семью пакетами.