Звезду фильмов «А зори здесь тихие» и «Ликвидация» Максима Дрозда избил собственный сын

Автор: Анастасия Щербакова
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Артист был вынужден обратиться к врачам.

Российский актер Максим Дрозд угодил в больницу со множеством гематом на лице после того, как его избил сын. Фото последствий рукоприкладства артист выложил в своих соцсетях.

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Фото: Соцсети

Актер утверждает, что получил увечья во время спарринга с сыном.

Не самая удачная тренировка. Решили с сыном сходить в зал поспаринговаться. Молодежь растет, крепчает, а наше дело — не пропускать!, — заявил артист.
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