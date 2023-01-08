Звезду фильмов «А зори здесь тихие» и «Ликвидация» Максима Дрозда избил собственный сын

Артист был вынужден обратиться к врачам.
Российский актер Максим Дрозд угодил в больницу со множеством гематом на лице после того, как его избил сын. Фото последствий рукоприкладства артист выложил в своих соцсетях.
Актер утверждает, что получил увечья во время спарринга с сыном.
Не самая удачная тренировка. Решили с сыном сходить в зал поспаринговаться. Молодежь растет, крепчает, а наше дело — не пропускать!, — заявил артист.
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07.01.2023 92