Названы дата и место прощания с петербургским протоиереем Богданом Сойко

Священнослужитель умер сразу после утренней рождественской литургии.

Как сообщают «Невские Новости» со ссылкой на представителей канцелярии Николо-Богоявленского морского собора, церемония отпевания и прощания пройдёт в самом соборе 9 января — после того, как завершится Божественная литургия. Начнётся она в 09:45. Священнослужитель будет похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

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