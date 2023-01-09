Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении российского актера Артура Смольянинова.

По данным следствия, в интервью одному из западных изданий Смольянинов сделал ряд заявлений, направленных против России. Актер заявил, что если бы он и принимал участие в конфликте на Украине, то на стороне Киева. Он добавил, что ему «наплевать» на Россию, даже если от нее останется одна область, «а все остальное превратится в радиоактивный пепел».

По какой статье возбуждено дело, неизвестно.

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После начала СВО Артур Смольянинов покинул Россию и неоднократно высказывался против военных действий. В октябре 2022 года его оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.