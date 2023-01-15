Хорошо ли вы знаете биографию Грибоедова? — тест ivbg

Русский поэт, прозаик, драматург, дипломат, лингвист, историк, востоковед, пианист и композитор Александр Грибоедов родился 228 лет назад 15 января. Знаменитая пьеса в стихах «Горе от ума» — выдающееся классическое произведение, написанное в период с 1822 по 1824 год, до сих пор сохраняет свою актуальность. Вариации постановок по ее сюжету продолжают показывать в российских театрах. Прожив 34 года, Грибоедов оставил после себя 55 книг, нескольких фортепианных пьес, а основным дело на протяжении всей его жизни являлась дипломатическая деятельность.