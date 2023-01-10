Мужчина убил кошку кирпичом

Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными.

Во дворе дома 8 по 12-й Красноармейской улице 31-летний петербуржец забил кирпичом кошку — сообщает «Фонтанка.ру».

Преступление было совершено вечером 1 января. И, по одной из версий, мужчина убил животное на глазах у детей.

Следствие рассмотрело материалы, связанные с происшествием. На видео, которое распространяется в СМИ, заснят человек, с силой бросающий кирпич о землю. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что сбитую таксистом женщину в Выборге переехал еще и пенсионер на иномарке.