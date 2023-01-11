Два лицея Ленобласти вошли в топ-200 лучших школ России

Образовательный центр «Сириус» опубликовал топ-200 лучших школ России в области математики и естественных наук. Ленинградскую область в рейтинге представили два лицея.

В список лучших школ вошли Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А. И. Перегудова и Киришский лицей.

В рейтинг вошли школы из 59 регионов. При его составлении учитывалось несколько факторов. В частности, количество ребят, которые в прошлом учебном году проявили себя на международных и всероссийских олимпиадах и конкурсах.