ВЦИОМ: россияне назвали главных персон 2022 года

Граждане России назвали главных персон года в политике, спорте и культуре.

Согласно новому опросу ВЦИОМ, в топе российских политиков в прошлом году по мнению граждан оказались Владимир Путин (55%), Михаил Мишустин (21%) и Сергей Лавров (13%).

Среди спортсменов россияне в 2022 году россияне выделили фигуристку Камиллу Валиеву (7%), лыжника Александра Большунова (5%) и хоккеиста Александра Овечкина (4%).

Наиболее сложным для россиян оказался вопрос о лучших писателях минувшего года. 75% опрошенных не смогли назвать главную персону. Остальные же россияне главными назвали Захара Прилепина (4%), Александра Пушкина (2%) и Виктора Пелевина (2%).