ВЦИОМ: россияне назвали главных персон 2022 года

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: pxhere.com/

Граждане России назвали главных персон года в политике, спорте и культуре. 

Согласно новому опросу ВЦИОМ, в топе российских политиков в прошлом году по мнению граждан оказались Владимир Путин (55%), Михаил Мишустин (21%) и Сергей Лавров (13%).

Среди спортсменов россияне в 2022 году россияне выделили  фигуристку Камиллу Валиеву (7%), лыжника Александра Большунова (5%) и хоккеиста Александра Овечкина (4%).

Наиболее сложным для россиян оказался вопрос о лучших писателях минувшего года. 75% опрошенных не смогли назвать главную персону. Остальные же россияне главными назвали Захара Прилепина (4%), Александра Пушкина (2%) и Виктора Пелевина (2%).

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