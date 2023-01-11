В Петербурге у школьного учителя нашли на рабочем компьютере архив детского порно. Одна из девочек в нем – ученица шестого класса

Как сообщает 78.ru, 21-летний мужчина работал в одной из школ Пушкинского района Санкт-Петербурга с сентября 2022 года, вел фотокружок для детей. Шокирующие материалы с участием несовершеннолетних случайно увидела его коллега.

Судя по датам, незаконный контент был создан летом, когда преподаватель работал вожатым в детском лагере. Одной из растленных девочек оказалась ученица шестого класса.

На снимках были и другие дети, их личности устанавливаются. По данным 78.ru, молодого человека уволили из школы еще в октябре 2022 года, но за другие нарушения, в том числе конфликты.