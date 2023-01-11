Песков опроверг сообщения о запрете выезда мужчин из России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что якобы с 9 января введен запрет на выезд из России граждан, годных к воинской службе.

«Это обычная информационная утка, информационная диверсия, скажем так», — отметил Песков.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на управление разведки Минобороны республики сообщили, что ФСБ России якобы направила во все пограничные управления приказ по «обеспечению ограничения выезда за пределы России граждан, имеющих вывод о готовности к военной службе из категорий «А», «Б» и «В»».