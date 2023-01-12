Строителям в Ленобласти готовы платить зарплату больше 200 тысяч рублей

Также на высокие зарплаты могут рассчитывать работники сферы недвижимости.

По информации сервиса поиска работы hh.ru по СЗФО, в Ленобласти готовы платить больше 200 000 рублей специалистам связанным со сферой строительства и недвижимости.

В настоящее время на их долю приходится около 50% предложений о работе.

Довольны высокую зарплату предлагают и в розничной торговле, и в сфере перевозок и логистики.