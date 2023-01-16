Катки Ленобласти: где встать на лед в разных районах региона?

16 января отмечается День ледовара. Его создали в честь дня рождения изобретателя комбайна для восстановления льда на катках Фрэнка Замбони. Редакция ivbg в праздничный день рассказывает, где в Ленобласти можно покататься на коньках.

Всеволожский район

Всеволожск:

открытый каток на Юбилейной площади. Работает ежедневно с 10:00 до 22:00;

открытый каток на Первомайском проспекте, 1. Функционирует каждый день в светлое время суток;

зимний парк MillCreek с катком площадью ледовой поверхности в 1800 квадратных метров расположен на территории гольф-клуба на улице Клубная, 1. Вход платный: в будние дни — 350 рублей, в выходные — 400 рублей, а по утрам — 250.

Вам будет интересно К 2025 году во Всеволожске появится крытый каток за 555 млн рублей Комитет госзаказа Ленобласти объявил тендер на строительство крытого катка на Нагорной улице во Всеволожске. Согласно техническому заданию, ледовая арена должна появиться... 24.06.2022 399

Мистолово: открытый каток в «ОхтаПарке» на улице Людмилы Кедриной с площадью в более 5000 квадратных метров работает в будние дни с 11:00 до 22.30, а в выходные и по праздникам с 09:00 до 22.30. Стоимость входного билета по будням для детей составляет 500 рублей, для взрослых — 700, а по выходным 600 или 700 рублей в зависимости от времени посещения стоит детский билет и от 900 до 1100 доходит цена за взрослый. Ограничений по времени здесь нет. Есть прокат: 500 рублей в будни и 600 в выходные.

Романовка: открытый каток возле ДК «Свеча». Доступен ежедневно с 09:00 до 23:00.

Дубровка: открытый каток на улице Первой Пятилетки. Работает каждый день с 10:00 до 22:00.

Мурино:

открытый каток на улице Оборонная, 26. Функционирует ежедневно в круглосуточном режиме;

открытый каток на проспекте Авиаторов Балтики, 31. Работает каждый день с 09:00 до 22:00;

открытый каток по адресу: Привокзальная площадь, 3. Действует ежедневно в круглосуточном режиме.

Агалатово: открытый каток у дома №162. Функционирует в формате нон-стоп ежедневно.

Кузьмолово: открытый каток на Спортивная улице, 1А. Работает каждый день в светлое время суток.

Старая: открытый каток на Школьном переулке, 1. Действует с 10:00 до 22:00.

Разметелево: открытый каток на Школьный переулке, 1. Работает каждый день с 10:00 до 22:00.

Янино-1: открытый каток на улице Новая, 19. Работает ежедневно по утрам с 07:00 до 09:00 и в вечернее время с 18:00 до 21:00.

Кудрово: каток в МОБУ СОШ «ЦО Кудрово» на улице Березовая, 1. Попасть на него можно только после согласования с администрацией школы.

Гарболово: открытый каток, работающий каждый день в светлое время суток;

Стеклянный: открытый каток, действующий ежедневно в светлое время суток.

Гатчинский район

Гатчина:

открытый каток на улице Новоселов. Работает ежедневно с 09:00 до 22:00;

открытый каток на улице Седьмой Армии. Действует каждый день с 09:00 до 22:00.

Новый Свет: открытый каток у дома №45. Функционирует ежедневно в круглосуточном режиме.

Пудость: открытый каток на улице Зайончковского, 20А. Работает нон-стопом ежедневно.

Верево: открытый каток на улице Кутышева, 4В. Функционирует по будням с 15:00 до 21:00, по выходным дням с 11:00 до 22:00.

Вырица: открытый каток на улице Жертв Революции, 20. Работает непрерывно каждый день.

Рождествено: открытый каток на улице Терещенко, 3. Действует ежедневно с 09:00 до 22:00.

Кобралово: открытый каток на улице Центральная, 22. Функционирует ежедневно в круглосуточном режиме.

Семрино: открытый каток, работающий круглосуточно каждый день круглосуточно.

Сиверский:

открытый каток на переулке Строителей. Работает ежедневно в круглосуточном режиме;

открытый каток на улице Военный городок, 31. Действует каждый день нон-стопом.

Дружноселье: открытый каток на улице Зеленая. Открыт ежедневно без ограничений по времени работы.

Белогорка: открытый каток на улице Спортивная, 2. Функционирует каждый день в круглосуточном режиме.

Куровицы: открытый каток на улице Огородная, 16. Посетить можно в любое время.

Войсковицы: открытый каток на улице Молодежная, 1. Работает ежедневно с 09:00 до 23:00.

Лампово: открытый каток, который доступен всем желающим каждый день в круглосуточном режиме.

Дружная Горка: открытый каток, задействованный нон-стопом ежедневно.

Суйда: открытый каток на улице Центральная. Работает непрерывно каждый день.

Кобринское: открытый каток на улице Советских Воинов. Функционирует ежедневно в круглосуточном режиме.

Лукаши: открытый каток, работающий на буднях с 15:00 до 21:00, а по выходным – с 11:00 до 21:30.

Вяхтелево: каток в спортивно-досуговом центре Barn House Place на улице Вишневая, 2. Доступен посетителям по будням с 15:00 до 23:00 и по выходным – с 10:00 до 23:00.

Елизаветино: открытый каток на улице Басова, с ежедневным и круглосуточным режимом работы.

Сяськелево: открытый каток на улице Центральная, 12А. Функционирует каждый день с 16:00 до 23:00.

Тайцы: открытый каток на улице Некрасова, 1А. Доступ открыт круглосуточно.

Коммунар: открытый каток на Ленинградском шоссе, 3. Работает каждый день с 10:00 до 23:00.

Выборгский район

Выборг:

каток на стадионе «Авангард» на улице Физкультурная, 2. Работает по будням с 14:00 до 22:00, а по выходным с 13:00 до 22:00. Есть прокат коньков от 200 рублей за час, дальше цена снижается;

каток на стадионе «Локомотив» на Смирновском шоссе, 1. Доступен в рабочие дни с 14:00 до 22:00, а в выходные с 13:00 до 22:00;

открытый каток на улице Выборгская, 27,. Функционирует каждый день с 08:00 до 21:00;

открытый каток в поселке имени Калинина, работающий ежедневно с 08:00 до 21:00.

Светогорск: открытый каток с возможностью каждодневного посещения с 14:00 до 22:00.

Лесогорский: открытый каток, работающий каждый день с 14:00 до 22:00.

Каменногорск: открытый каток, доступный ежедневно с 09:00 до 22:00.

Приморск: открытый каток на Выборгском шоссе, 20А. Функционирует каждый день с 10:00 до 22:00.

Глебычево: открытый каток на улице Офицерская. Работает ежедневно с 10:00 до 22:00.

Первомайский: открытый каток, который посетить можно в любой день с 10:00 до 22:00.

Победа: открытый каток на улице Советская, 23. Позволяет показаться на коньках в удобный для посетителя день с 09:00 до 22:00.

Кингисеппский район

Кингисепп:

ледовая арена «ОЛИМП» на улице Шадрина, 16. Работает ежедневно с 8

открытый каток у Дома культуры. Доступен ежедневно с 12:00 до 22:00.

Ополье: каток у дома №8, задействованный в ежедневном формате и круглосуточном режиме.

Большое Куземкино: каток на территории стадиона, работающий каждый день в любое удобное для посетителя время.

Лужский район

Луга: открытый каток на Комсомольский проспекте, 2. Задействован ежедневно и круглосуточно.

Ретюнь: открытый каток у центральной площади. Работает каждый день в круглосуточном режиме.

Толмачево: каток в СК «Олимпиец» на улице Толмачева, 10. Функционирует ежедневно с 10:00 до 22:00.

Заклинье: открытый каток на улице Новая, 36А. Работает каждый день в круглосуточном формате.

Торковичи: открытый каток на улице 2-я Гражданская, 1 с ежедневным форматом работы.

Володарское: открытый каток на улице Центральная, 2. Доступен ежедневно и круглосуточно.

Лодейнопольский район

Лодейное поле:

ледовая арена «Форвард» на улице Свердлова, 2А. Работает только с пятницы по воскресенье с 20:00 до 21:00;

открытый уличный каток на Озерном переулке, 4. По будням работает с 15:00 до 21:00, а по выходным и праздничным дням – с 12:00 до 21:00. Вход платный: дети до 16 — 190 рублей, все остальные — 220. Есть прокат коньков: детские — 140 рублей, а взрослые 190. Размерная сетка от 27 размера по 47.

открытый уличный каток на улице Гагарина, 1 с ежедневным форматом работы.

Волховский район

Волхов:

каток на стадионе «Металлург» по Волховскому проспекту, 16. Работает с 9:00 до 21:00. Есть прокат коньков.

открытый каток на улице Новая. График работы следующий: в понедельник – с 16:00 до 22:00, со вторника по пятницу – с 19:00 до 22:00, а по выходным – с 18:00 до 22:00.

Вындин Остров: открытый каток на улице Центральная. Доступен каждый день днем с 14:00 до 17:00 и вечером с 19:00 до 21:00.

Паша: открытый каток на улице Советская, 173. Функционирует в рабочие дни с 18:00 до 21:00, а во выходным с 13:00 до 22:00.

Сясьстрой: открытый каток на улице 25 Октября, 3. работает каждый день с 11:00 до 21:00.

Тихвинский район

Тихвин:

каток на территории спортивного комплекса на улице Пещерка, 1. Доступен по выходным и праздничным дням с 10:00 до 16:00. Вход , для взрослых — 150 рублей ограничений по времени.

каток СОК «Импульс» в 3-м микрорайоне, 25А. Работает ежедневно с 9:00 до 22:00. Стоимость прохода детей до 10 лет составляет 150 рублей за час, для всех остальных — 200 рублей за аналогичный период. Есть прокат коньков.

Заболотье: каток в «Чибо-парк», дом 2/1. Открыт только по выходным с 12:00 до 21:00. Вход платный: дети до 14 лет — 150 руб, все остальные — 250 руб (время не ограничено). Есть прокат коньков.

Сосновоборский городской округ

Сосновый Бор: есть несколько адресов с катками открытого типа

улица Солнечная, 14А;

улица Ленинградская, 5;

улица Парковая, 30;

улица Молодежная, 37.

Каждый из перечисленных вариантов работает в будние дни с 10:00 (первый с 9:00) до 21:00, а по выходным и в праздники – с 10:00 до 22:00.

Ломоносовский район

Аннино: открытый каток на улице Садовая, 18.

Новоселье: открытый каток на Красносельском шоссе, 15. Работает ежедневно с 9:00 до 21:00.

Виллози: открытый каток возле дома №13. Доступен ежедневно с 9:00 до 21:00.

Горбунки: открытый каток у дома №42. Работает каждый день с 9:00 до 21:00.

Кипень: открытый каток на Ропшинском шоссе, 7А. Открыт для посетителей ежедневно с 9:00 до 21:00.

Лаголово: каток возле Дома культуры. Функционирует каждый день с 9:00 до 21:00.

Лопухинка: каток рядом со школой. Доступен ежедневно с 9:00 до 21:00.

Низино: каток возле школы. Работает каждый день с 9:00 до 21:00.

Оржицы: каток у школы. Свою деятельность осуществляет ежедневно с 9:00 до 21:00.

Пеники: открытый каток на улице Центральная, 1. Открыт каждый день с 9:00 до 21:00.

Малые Горки: открытый каток, действующий для посетителей ежедневно с 9:00 до 21:00.

Русско-Высоцкое: каток возле Дома культуры. Работает каждый день с 9:00 до 21:00.

Ретселя: каток на территории горнолыжного курорта «Туутари парк» с пунктом проката и сервисным обслуживанием коньков. По будням функционирует с 12:00 до 21:00, а по выходным с 10:00 до 21:00. Вход платный: по будням — 600 рублей для взрослого, 400 рублей для ребенка, по выходным — 700 рублей для взрослого, 500 рублей для ребенка. Есть прокат коньков для взрослых за 400 рублей.