Катки Ленобласти: где встать на лед в разных районах региона?

16 января отмечается День ледовара. Его создали в честь дня рождения изобретателя комбайна для восстановления льда на катках Фрэнка Замбони. Редакция ivbg в праздничный день рассказывает, где в Ленобласти можно покататься на коньках.
Всеволожский район
Всеволожск:
- открытый каток на Юбилейной площади. Работает ежедневно с 10:00 до 22:00;
- открытый каток на Первомайском проспекте, 1. Функционирует каждый день в светлое время суток;
- зимний парк MillCreek с катком площадью ледовой поверхности в 1800 квадратных метров расположен на территории гольф-клуба на улице Клубная, 1. Вход платный: в будние дни — 350 рублей, в выходные — 400 рублей, а по утрам — 250.
Мистолово: открытый каток в «ОхтаПарке» на улице Людмилы Кедриной с площадью в более 5000 квадратных метров работает в будние дни с 11:00 до 22.30, а в выходные и по праздникам с 09:00 до 22.30. Стоимость входного билета по будням для детей составляет 500 рублей, для взрослых — 700, а по выходным 600 или 700 рублей в зависимости от времени посещения стоит детский билет и от 900 до 1100 доходит цена за взрослый. Ограничений по времени здесь нет. Есть прокат: 500 рублей в будни и 600 в выходные.
Романовка: открытый каток возле ДК «Свеча». Доступен ежедневно с 09:00 до 23:00.
Дубровка: открытый каток на улице Первой Пятилетки. Работает каждый день с 10:00 до 22:00.
Мурино:
- открытый каток на улице Оборонная, 26. Функционирует ежедневно в круглосуточном режиме;
- открытый каток на проспекте Авиаторов Балтики, 31. Работает каждый день с 09:00 до 22:00;
- открытый каток по адресу: Привокзальная площадь, 3. Действует ежедневно в круглосуточном режиме.
Агалатово: открытый каток у дома №162. Функционирует в формате нон-стоп ежедневно.
Кузьмолово: открытый каток на Спортивная улице, 1А. Работает каждый день в светлое время суток.
Старая: открытый каток на Школьном переулке, 1. Действует с 10:00 до 22:00.
Разметелево: открытый каток на Школьный переулке, 1. Работает каждый день с 10:00 до 22:00.
Янино-1: открытый каток на улице Новая, 19. Работает ежедневно по утрам с 07:00 до 09:00 и в вечернее время с 18:00 до 21:00.
Кудрово: каток в МОБУ СОШ «ЦО Кудрово» на улице Березовая, 1. Попасть на него можно только после согласования с администрацией школы.
Гарболово: открытый каток, работающий каждый день в светлое время суток;
Стеклянный: открытый каток, действующий ежедневно в светлое время суток.
Гатчинский район
Гатчина:
- открытый каток на улице Новоселов. Работает ежедневно с 09:00 до 22:00;
- открытый каток на улице Седьмой Армии. Действует каждый день с 09:00 до 22:00.
Новый Свет: открытый каток у дома №45. Функционирует ежедневно в круглосуточном режиме.
Пудость: открытый каток на улице Зайончковского, 20А. Работает нон-стопом ежедневно.
Верево: открытый каток на улице Кутышева, 4В. Функционирует по будням с 15:00 до 21:00, по выходным дням с 11:00 до 22:00.
Вырица: открытый каток на улице Жертв Революции, 20. Работает непрерывно каждый день.
Рождествено: открытый каток на улице Терещенко, 3. Действует ежедневно с 09:00 до 22:00.
Кобралово: открытый каток на улице Центральная, 22. Функционирует ежедневно в круглосуточном режиме.
Семрино: открытый каток, работающий круглосуточно каждый день круглосуточно.
Сиверский:
- открытый каток на переулке Строителей. Работает ежедневно в круглосуточном режиме;
- открытый каток на улице Военный городок, 31. Действует каждый день нон-стопом.
Дружноселье: открытый каток на улице Зеленая. Открыт ежедневно без ограничений по времени работы.
Белогорка: открытый каток на улице Спортивная, 2. Функционирует каждый день в круглосуточном режиме.
Куровицы: открытый каток на улице Огородная, 16. Посетить можно в любое время.
Войсковицы: открытый каток на улице Молодежная, 1. Работает ежедневно с 09:00 до 23:00.
Лампово: открытый каток, который доступен всем желающим каждый день в круглосуточном режиме.
Дружная Горка: открытый каток, задействованный нон-стопом ежедневно.
Суйда: открытый каток на улице Центральная. Работает непрерывно каждый день.
Кобринское: открытый каток на улице Советских Воинов. Функционирует ежедневно в круглосуточном режиме.
Лукаши: открытый каток, работающий на буднях с 15:00 до 21:00, а по выходным – с 11:00 до 21:30.
Вяхтелево: каток в спортивно-досуговом центре Barn House Place на улице Вишневая, 2. Доступен посетителям по будням с 15:00 до 23:00 и по выходным – с 10:00 до 23:00.
Елизаветино: открытый каток на улице Басова, с ежедневным и круглосуточным режимом работы.
Сяськелево: открытый каток на улице Центральная, 12А. Функционирует каждый день с 16:00 до 23:00.
Тайцы: открытый каток на улице Некрасова, 1А. Доступ открыт круглосуточно.
Коммунар: открытый каток на Ленинградском шоссе, 3. Работает каждый день с 10:00 до 23:00.
Выборгский район
Выборг:
- каток на стадионе «Авангард» на улице Физкультурная, 2. Работает по будням с 14:00 до 22:00, а по выходным с 13:00 до 22:00. Есть прокат коньков от 200 рублей за час, дальше цена снижается;
- каток на стадионе «Локомотив» на Смирновском шоссе, 1. Доступен в рабочие дни с 14:00 до 22:00, а в выходные с 13:00 до 22:00;
- открытый каток на улице Выборгская, 27,. Функционирует каждый день с 08:00 до 21:00;
- открытый каток в поселке имени Калинина, работающий ежедневно с 08:00 до 21:00.
Светогорск: открытый каток с возможностью каждодневного посещения с 14:00 до 22:00.
Лесогорский: открытый каток, работающий каждый день с 14:00 до 22:00.
Каменногорск: открытый каток, доступный ежедневно с 09:00 до 22:00.
Приморск: открытый каток на Выборгском шоссе, 20А. Функционирует каждый день с 10:00 до 22:00.
Глебычево: открытый каток на улице Офицерская. Работает ежедневно с 10:00 до 22:00.
Первомайский: открытый каток, который посетить можно в любой день с 10:00 до 22:00.
Победа: открытый каток на улице Советская, 23. Позволяет показаться на коньках в удобный для посетителя день с 09:00 до 22:00.
Кингисеппский район
Кингисепп:
- ледовая арена «ОЛИМП» на улице Шадрина, 16. Работает ежедневно с 8:30 до 23:00. Помимо массового катания там проходят тренировки команд хоккеистов и индивидуальные занятия. Расписание выкладывается на неделю на официальной сайте и в соцсети «ВКонтакте». Есть прокат. Свободное катание детей до пяти лет бесплатно.
- открытый каток у Дома культуры. Доступен ежедневно с 12:00 до 22:00.
Ополье: каток у дома №8, задействованный в ежедневном формате и круглосуточном режиме.
Большое Куземкино: каток на территории стадиона, работающий каждый день в любое удобное для посетителя время.
Лужский район
Луга: открытый каток на Комсомольский проспекте, 2. Задействован ежедневно и круглосуточно.
Ретюнь: открытый каток у центральной площади. Работает каждый день в круглосуточном режиме.
Толмачево: каток в СК «Олимпиец» на улице Толмачева, 10. Функционирует ежедневно с 10:00 до 22:00.
Заклинье: открытый каток на улице Новая, 36А. Работает каждый день в круглосуточном формате.
Торковичи: открытый каток на улице 2-я Гражданская, 1 с ежедневным форматом работы.
Володарское: открытый каток на улице Центральная, 2. Доступен ежедневно и круглосуточно.
Лодейнопольский район
Лодейное поле:
- ледовая арена «Форвард» на улице Свердлова, 2А. Работает только с пятницы по воскресенье с 20:00 до 21:00;
- открытый уличный каток на Озерном переулке, 4. По будням работает с 15:00 до 21:00, а по выходным и праздничным дням – с 12:00 до 21:00. Вход платный: дети до 16 — 190 рублей, все остальные — 220. Есть прокат коньков: детские — 140 рублей, а взрослые 190. Размерная сетка от 27 размера по 47.
- открытый уличный каток на улице Гагарина, 1 с ежедневным форматом работы.
Волховский район
Волхов:
- каток на стадионе «Металлург» по Волховскому проспекту, 16. Работает с 9:00 до 21:00. Есть прокат коньков.
- открытый каток на улице Новая. График работы следующий: в понедельник – с 16:00 до 22:00, со вторника по пятницу – с 19:00 до 22:00, а по выходным – с 18:00 до 22:00.
Вындин Остров: открытый каток на улице Центральная. Доступен каждый день днем с 14:00 до 17:00 и вечером с 19:00 до 21:00.
Паша: открытый каток на улице Советская, 173. Функционирует в рабочие дни с 18:00 до 21:00, а во выходным с 13:00 до 22:00.
Сясьстрой: открытый каток на улице 25 Октября, 3. работает каждый день с 11:00 до 21:00.
Тихвинский район
Тихвин:
- каток на территории спортивного комплекса на улице Пещерка, 1. Доступен по выходным и праздничным дням с 10:00 до 16:00. Вход , для взрослых — 150 рублей ограничений по времени.
- каток СОК «Импульс» в 3-м микрорайоне, 25А. Работает ежедневно с 9:00 до 22:00. Стоимость прохода детей до 10 лет составляет 150 рублей за час, для всех остальных — 200 рублей за аналогичный период. Есть прокат коньков.
Заболотье: каток в «Чибо-парк», дом 2/1. Открыт только по выходным с 12:00 до 21:00. Вход платный: дети до 14 лет — 150 руб, все остальные — 250 руб (время не ограничено). Есть прокат коньков.
Сосновоборский городской округ
Сосновый Бор: есть несколько адресов с катками открытого типа
- улица Солнечная, 14А;
- улица Ленинградская, 5;
- улица Парковая, 30;
- улица Молодежная, 37.
Каждый из перечисленных вариантов работает в будние дни с 10:00 (первый с 9:00) до 21:00, а по выходным и в праздники – с 10:00 до 22:00.
Ломоносовский район
Аннино: открытый каток на улице Садовая, 18.
Новоселье: открытый каток на Красносельском шоссе, 15. Работает ежедневно с 9:00 до 21:00.
Виллози: открытый каток возле дома №13. Доступен ежедневно с 9:00 до 21:00.
Горбунки: открытый каток у дома №42. Работает каждый день с 9:00 до 21:00.
Кипень: открытый каток на Ропшинском шоссе, 7А. Открыт для посетителей ежедневно с 9:00 до 21:00.
Лаголово: каток возле Дома культуры. Функционирует каждый день с 9:00 до 21:00.
Лопухинка: каток рядом со школой. Доступен ежедневно с 9:00 до 21:00.
Низино: каток возле школы. Работает каждый день с 9:00 до 21:00.
Оржицы: каток у школы. Свою деятельность осуществляет ежедневно с 9:00 до 21:00.
Пеники: открытый каток на улице Центральная, 1. Открыт каждый день с 9:00 до 21:00.
Малые Горки: открытый каток, действующий для посетителей ежедневно с 9:00 до 21:00.
Русско-Высоцкое: каток возле Дома культуры. Работает каждый день с 9:00 до 21:00.
Ретселя: каток на территории горнолыжного курорта «Туутари парк» с пунктом проката и сервисным обслуживанием коньков. По будням функционирует с 12:00 до 21:00, а по выходным с 10:00 до 21:00. Вход платный: по будням — 600 рублей для взрослого, 400 рублей для ребенка, по выходным — 700 рублей для взрослого, 500 рублей для ребенка. Есть прокат коньков для взрослых за 400 рублей.
Бокситогорский район
Бокситогорск: каток на стадионе по улице Спортивная, 1. Работает по выходным: в субботу с 13:00 до 21:00, в воскресенье с 11:00 до 21:00. Стоимость входа 150 рублей. Есть аренда коньков за 50 рублей в час и заточка — 200 рублей.
Пикалево:
- каток на стадионе на улице Полевая, 4. Доступен в будние дни с 17:00 до 21:00, в субботу с 12:00 до 21:00, а в воскресенье с 14:00 до 21:00.
- открытый каток на Втором Театральном переулке, 7. График работы: понедельник, среда, пятница – с 17:00 до 21:00, вторник, четверг – с 17:00 до 20:00, выходные – с 11:00 до 21:00. Стоимость выхода на лед составляет 150 рублей. Есть прокат коньков за 200 рублей в час.
Киришский район
Кириши:
- открытый каток на улице Пионерская, 13. Работает каждый день с 10:00 до 21:00.
- МАУ «Ледовая арена «Кириши» на улице Нефтехимиков, 24Б. Кроме массовых катаний на территории катка проводятся соревнования и тренировки по хоккею, а также занятия по фигурному катанию. Расписание выкладывается на неделю на официальном сайте катка и группе «Вконтакте». Работает с 9:00 до 23:00. Выход на лед платный. Есть прокат.
Кировский район
Кировск:
- открытый ледовый каток на улице Северная, 3. Доступен ежедневно в круглосуточном режиме.
- открытый ледовый каток на улице Кирова, 26. Функционирует ежедневно и круглосуточно.
Назия: открытый ледовый каток на Комсомольском проспекте, 12. Работает каждый день в формате нон-стоп.
Отрадное:
- открытый ледовый каток на улице Комсомольская, 6 с непрерывным режимом работы;
- открытый ледовый каток на улице Железнодорожная, 24, действующий ежедневно в круглосуточном режиме.
Подпорожский район
Подпорожье: открытый каток на улице Некрасова, 3. Открыт по будням с 15:00 до 20:00, а в выходные дни с 13:00 до 20:00. Вход платный.
Никольский: открытый каток на улице Новая, 2. Работает ежедневно без перерывов.
Приозерский район
Приозерск: открытый каток на улице Калинина, 41А. Доступен каждый день с 10:00 до 21:00.
Кузнечное: открытый каток на улице Пионерская, 5. Функционирует ежедневно с 10:00 до 21:00.
Сосново: открытый каток на улице Механизаторов, 11. Открыт каждый день с 10:00 до 21:00.
Петровское: открытый каток на улице Школьная, 20. График работы: ежедневно – с 10:00 до 21:00.
Громово: открытый каток на улице Центральная. Работает каждый день с 10:00 до 21:00.
Сланцевский район
Сланцы: открытый каток в Парке культуры и отдыха на улице Партизанская, 8. Открыт для посетителей в любой день с 8:00 до 22:00.
Тосненский район
Тосно: открытый каток на улице Советская расположен за бассейном «Лазурный». Функционирует каждый день в круглосуточном режиме.
Форносово: открытый каток на улице Школьная. Открыт ежедневно в формате нон-стоп.
Федоровское: открытый каток на улице Шоссейная, 9А. Работает каждый день с 10:00 до 22:00.
Любань: открытый каток в Парке 500-летия города Любань. Работает ежедневно с 9:00 до 22:00.
Красный Бор: открытый каток на улице Комсомольская, 10 действует в круглосуточном формате.
Ульяновка: открытый каток на улице Победы расположен напротив дома №38. Открыт круглосуточно.
Шапки: открытый каток на улице Нины Куковеровой возле дома №23. Работает каждый день в формате нон-стоп.
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