Пятиклассник бежал, упал и умер во Всеволожском районе

По информации ivbg.ru, 11 января около 18:00 на улице в Лесколово Всеволожского района водитель увидел лежащего ребенка.
Он уложил его в свой автомобиль и довез до Токсовской больницы. Врачи констатировали смерть. Каких-либо повреждений при визуальном осмотре на 11-летнем ребенке не зафиксировано.
По словам знакомого погибшего, дети просто бегали, мальчик вдруг упал, не смог подняться и замолчал. Обстоятельства и причины смерти установит экспертиза.
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