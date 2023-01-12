В России рассматривается полный запрет на работу коллекторов

Соответствующий закон вскоре будет внесен в Госдуму.

Об этом передает «Парламентская газета».

Как заявил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, несмотря на вводимые ограничения и стандарты коллекторской деятельности, в этой сфере сохраняются злоупотребления.

Сейчас парламентарии работают над поправками к закону «О потребительском кредите», которые дополнительно защитят заемщиков-пенсионеров.