В России рассматривается полный запрет на работу коллекторов

Соответствующий закон вскоре будет внесен в Госдуму.
Об этом передает «Парламентская газета».
Как заявил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, несмотря на вводимые ограничения и стандарты коллекторской деятельности, в этой сфере сохраняются злоупотребления.
Сейчас парламентарии работают над поправками к закону «О потребительском кредите», которые дополнительно защитят заемщиков-пенсионеров.
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12.01.2023 55