«Поезд Победы» прибыл в Гатчину — видео

В четверг, 12 января, в столицу Ленобласти прибыл передвижной музей «Поезд Победы».

Исторический состав остановится в Гатчине на два дня – с 12 до 14 января. Посетить музей можно бесплатно, для этого необходимо было зарегистрироваться. В настоящий момент все места на экскурсии разобраны.

Видео: администрация Гатчинского района.

«Поезд Победы» прибыл в Гатчину из Выборга. Там за два дня, 10 и 11 января, музей посетили 1 979 человек. 15 января передвижной музей остановится в Волхове, а 16 января — в Киришах.

Напомним, что в поезде восемь вагонов, каждый из которых ─ это отдельная инсталляция. Сопровождает экспозицию закадровый голос машинистки Лидии, участницы военных событий.