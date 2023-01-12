В России предложили разрешить оплачивать аренду жилья маткапиталом

Инициатива уже направлена в Минюст.

Как стало известно RT, на имя главы Минтруда Антона Котякова направлено предложение расширить программу материнского капитала. Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предлагает разрешить оплачивать субсидией российским семьям аренду жилья.

В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в нормативно-правовые акты в части разрешения молодым семьям оплачивать до 50% ежемесячной стоимости аренды жилья из средств материнского капитала, — указано в тексте обращения.