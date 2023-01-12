В Петербурге возбудили уголовное дело против недобросовестного застройщика

На окраине города в Кудрово люди живут в промерзших домах.

В социальной сети жители домов 1 и 3 по Областной улице в Кудрово жаловались на разрушение кладки кирпичной стены и промерзание домов — сообщает piter.tv.

Руководителем следственного управления СК России по Ленинградской области Сергеем Сазиным проведен личный прием жильцов аварийных зданий.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее стало известно, что после загадочной смерти восьмиклассника в квартире Петербурга завели уголовное дело.