В Старый Новый год Ленобласть «пролетела» с новогодней погодой

Автор: Александр Селиванов
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Местами ожидается умеренный мокрый снег.

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в пятницу, 13 января, на территории региона ожидается облачная погода. Местами пройдет умеренный снег, который будет сопровождаться осадками в виде дождя.

Днем в регионе потеплеет до +4 градусов. Ветер подует южный, юго-западный со скоростью 7-12 метров в секунду.

Водителей и пешеходов призывают быть осторожными из-за снежных наносов и гололедицы.

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09.01.2023 1183
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