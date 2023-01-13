В Старый Новый год Ленобласть «пролетела» с новогодней погодой

Местами ожидается умеренный мокрый снег.

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в пятницу, 13 января, на территории региона ожидается облачная погода. Местами пройдет умеренный снег, который будет сопровождаться осадками в виде дождя.

Днем в регионе потеплеет до +4 градусов. Ветер подует южный, юго-западный со скоростью 7-12 метров в секунду.

Водителей и пешеходов призывают быть осторожными из-за снежных наносов и гололедицы.