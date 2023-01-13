На авторынок России могут прийти машины из Китая, Вьетнама и Ирана в 2023 году

По мнению экспертов, в стране появится пять-семь новых автобрендов. Среди них с 90% вероятности будут китайские автомобили.

На авторынок России в этом году могут прийти новые автомобильные бренды. Эксперты назвали китайский Hongqi, вьетнамский Vinfast и иранские. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам главы комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Алексея Калицева, в стране появится минимум пять-семь новых автобрендов в 2023 году.

Эксперт сказал, что это могут быть два бренда с производством в России, несколько китайских, возможно иранский и вьетнамский.

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Руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев считает, что с вероятностью 90% это будут китайские бренды, а именно автомобильный концерн Great Wall. Он пояснил, что у китайцев в избытке производственные мощности.

По мнению Мосеева, теоретически может быть Иран, которому по политическим соображениям разрешат импорт.