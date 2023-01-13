Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) со ссылкой на слова члена Совета по правам человека Ирины Киркоры подтвердила отмену отсрочки по частичной мобилизации для отцов трех детей.

«Соответствующий документ, по словам члена Совета по правам человека Ирины Киркоры, был направлен в военкоматы в конце декабря 2022 года за подписью теперь уже бывшего начальника Генштаба В. Герасимова и нашёл подтверждение в ее разговоре с представителем Генштаба», – сообщила Нина Останина

Депутат отметила, что попытки добиться от Минобороны ответа на правительственную телеграмму от 30 декабря успехом не увенчались. По мнению Нины Останиной, документ издан потому, что возвращать уже находящихся в зоне СВО многодетных отцов очень тяжело.