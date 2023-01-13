Сергей Перминов поздравил журналистов с профессиональным праздником

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов поздравил работников СМИ с профессиональным праздником. День российской печати отмечается 13 января.

В этот день в 1703 году вышел первый номер печатной газеты «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах».

«В День российской печати от души #поздравляю всех работников #СМИ, которые круглый год, изо дня в день, из минуты в минуту формируют и сопровождают ключевые повестки для земляков! Опыт, профессионализм, верность призванию, оперативность и достоверность сообщений наших журналистов востребованы сегодня на передовой ответственных информационных задач», – сказал Сергей Перминов

Сенатор от Ленинградской области пожелал сотрудникам редакций здоровья и твердости духа, большой энергии, удачи и благополучия, плодотворных успехов во всех начинаниях.