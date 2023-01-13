Массовые эвакуации школ прошли 13 января в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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Сообщения с угрозами пришли в учебные заведения Ленинградской области 13 января по электронной почте. В школах прошли массовые эвакуации.

Массовые эвакуации школ прошли 13 января в Ленобласти Ленинградская область
Массовые эвакуации школ прошли 13 января в Ленобласти Ленинградская область
Массовые эвакуации школ прошли 13 января в Ленобласти Ленинградская область

По информации ivbg.ru, утром 13 января в ряд учебных заведений Волосовского, Всеволожского, Волховского, Кингисеппского и Выборгского районов поступили электронные письма с угрозами.

Правоохранительные органы проводят проверки. Учебный процесс приостановлен, учителей и учеников эвакуировали.

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13.01.2023 74
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