Массовые эвакуации школ прошли 13 января в Ленобласти

Сообщения с угрозами пришли в учебные заведения Ленинградской области 13 января по электронной почте. В школах прошли массовые эвакуации.
По информации ivbg.ru, утром 13 января в ряд учебных заведений Волосовского, Всеволожского, Волховского, Кингисеппского и Выборгского районов поступили электронные письма с угрозами.
Правоохранительные органы проводят проверки. Учебный процесс приостановлен, учителей и учеников эвакуировали.
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