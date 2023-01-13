Массовые эвакуации школ прошли 13 января в Ленобласти

Сообщения с угрозами пришли в учебные заведения Ленинградской области 13 января по электронной почте. В школах прошли массовые эвакуации.

По информации ivbg.ru, утром 13 января в ряд учебных заведений Волосовского, Всеволожского, Волховского, Кингисеппского и Выборгского районов поступили электронные письма с угрозами.

Правоохранительные органы проводят проверки. Учебный процесс приостановлен, учителей и учеников эвакуировали.