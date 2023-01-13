В Петербурге алиментщик пытался спасти машину от конфискации приставами

Автор: Анастасия Щербакова
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Он заблокировал двери и запер жену с ребенком внутри автомобиля.

В ходе рейда судебные приставы обнаружили на парковке торгового комплекса Mercedes-Benz Sprinter неплательщика алиментов — сообщает «78.ru».

Должник заблокировать в авто свою жену и малолетнего ребёнка лишь затем, чтобы не отдавать машину. По факту данного происшествия приставами был составлен протокол. Автомобиль всё равно был арестован. Его забрали на эвакуаторе.

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