В Петербурге алиментщик пытался спасти машину от конфискации приставами

Он заблокировал двери и запер жену с ребенком внутри автомобиля.

В ходе рейда судебные приставы обнаружили на парковке торгового комплекса Mercedes-Benz Sprinter неплательщика алиментов — сообщает «78.ru».

Должник заблокировать в авто свою жену и малолетнего ребёнка лишь затем, чтобы не отдавать машину. По факту данного происшествия приставами был составлен протокол. Автомобиль всё равно был арестован. Его забрали на эвакуаторе.

Ранее стало известно, что ремонтник стиральной машины разыскивается за кражу двух пистолетов из квартиры в Петербурге.