В Ленобласти 15 января ожидаются дождь и мокрый снег  

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 15 января на территории Ленинградской области будет облачно. В большинстве районов ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер ночью южный, юго-западный, днем южный, юго-восточный 7-12 м/с. Возможны порывы 15-18 м/с. Температура воздуха днем 0… +2 °C, ночью 0… +3°C. На дорогах местами гололедица.