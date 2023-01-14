Стало известно, из-за чего отец зарезал двухлетнего сына в Киришах. После убийства мужчина попытался покончить с собой

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщал ivbg.ru, 23-летний отец подозревается в убийстве своего двухлетнего ребенка ранним утром 14 января в Киришах. На теле мальчика обнаружены четыре ножевых ранения.

Отец ударил ребенка ножом дома, посадил истекающего кровью сына в сани и повез в сторону больницы. По дороге он попросил помощи у прохожих, но прибывшие на место врачи констатировали смерть.

Возможным мотивом преступления стала ревность к супруге. Пара пребывают в состоянии развода. Убийство произошло дома, когда женщина находилась в Санкт-Петербурге. После этого мужчина позвонил в полицию и повез сына на санках в больницу, но спасти ребенку жизнь не удалось.

После убийства сына мужчина попытался покончить с собой и ударил себя ножом в шею. На момент подготовки публикации он находится в реанимации.

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