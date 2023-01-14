Александр Дрозденко выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки СССР Инны Чуриковой

Как сообщал ivbg.ru, 14 января стало известно о смерти народной артистки СССР Инны Чуриковой. Информацию о кончине актрисы подтвердил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

«Глубоко опечален вестью о кончине Инны Михайловны Чуриковой. Не стало легенды отечественной сцены и кинематографа. Роли Инны Чуриковой в театре и на экране были разноплановыми, замечательный мастер — она никогда не повторялась в своей интерпретации героинь классики и наших современниц. Инна Чурикова была удостоена едва ли не всех возможных званий и наград, но главное — у нее была безоговорочная зрительская любовь. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Инны Михайловны Чуриковой, вместе с ними сегодня скорбят ленинградцы — почитатели таланта этой замечательной актрисы. Светлая память!», – написал Александр Дрозденко