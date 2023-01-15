Жителя Киришей, убившего собственного сына, задержали

Мужчина после своих зверств пытался свести счеты с жизнью.

Как передает «Вести. Дежурная Часть», 23-летнего жителя Киришей задержали. Ранее молодой человек убил собственного сына и пытался свести счеты с жизнью. Остальные подробности трагедии пока выясняются.

Напомним, как сообщал ivbg.ru, 23-летний отец подозревается в убийстве своего двухлетнего ребенка ранним утром 14 января в Киришах. На теле мальчика обнаружены четыре ножевых ранения.

Возможным мотивом преступления стала ревность к супруге. Пара пребывают в состоянии развода. Убийство произошло дома, когда женщина находилась в Санкт-Петербурге. После этого мужчина позвонил в полицию и повез сына на санках в больницу, но спасти ребенку жизнь не удалось.