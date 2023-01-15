Спектакль-концерт ко дню рождения Владимира Высоцкого пройдет в Петербурге

Мероприятие состоится 25-го января в концертном зале «Колизея».

25-го января пройдет спектакль-концерт «Владимир Высоцкий. Известный и неизвестный». Гости смогут послушать музыку и стихотворения автора в концертном зале «Колизей» по адресу Невский проспект, 100. Об этом сообщает piter.tv.

Целью вечера станет желание режиссеров показать универсальность Владимира Высоцкого и как поэта, и как музыканта. В программе спектакля зрителям будут представлены малоизвестные песни в гитарной и оркестровой обработках. Также на на дне рождения поэта можно будет услышать стихотворения и скрытые от широкой публики факты из жизни Владимира Высоцкого.

Начало в 19:00, концертный зал «Колизей». Возрастные ограничения — 12+.

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