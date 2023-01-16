В Вырицкой поликлинике обновили отделение физиотерапии

На втором этаже поликлиники отремонтированы помещения, инженерные сети, а также смонтированы 12 кабинок для проведения процедур.

«Ремонт отделения – это первый этап капитального ремонта поликлиники Вырицкой больницы, он длился больше года. В этом году мы продолжим капитальный ремонт здания поликлиники», – подчеркнул председатель регионального комитета по здравоохранению Александр Жарков.

Ремонт прошел в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

Как уже ранее писал ivbg.ru, Тихвинский район стал лидером по количеству позитивных оценок работы медиков. В опросе «Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления Ленинградской области» участвовали 7207 человек.