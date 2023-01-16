Франция не приняла деньги от России за аренду могил на кладбище, где покоятся знаменитые русские писатели

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: frenchparis.ru

При этом речь о сносе могил пока не идет.

Как пишет РИА Новости в своем Телеграм, французские власти не приняли оплату за аренду мест на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа пригороде Парижа. Именно здесь покоятся русские писатели Дмитрий Мережковский, Иван Бунин и поэтесса Зинаида Гиппиус.

В российском посольстве выразили «глубокую обеспокоенность нездоровой ситуацией». При этом пока  речи о сносе могил не идет.

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