Франция не приняла деньги от России за аренду могил на кладбище, где покоятся знаменитые русские писатели

При этом речь о сносе могил пока не идет.

Как пишет РИА Новости в своем Телеграм, французские власти не приняли оплату за аренду мест на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа пригороде Парижа. Именно здесь покоятся русские писатели Дмитрий Мережковский, Иван Бунин и поэтесса Зинаида Гиппиус.

В российском посольстве выразили «глубокую обеспокоенность нездоровой ситуацией». При этом пока речи о сносе могил не идет.