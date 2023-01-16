В город воинской доблести Кириши прибыл «Поезд Победы»

Первыми почетными гостями экспозиции стали ветераны и школьники.

Один из вагонов «Поезда Победы» ― яркая иллюстрация того, как солдаты Волховского фронта держали оборону на Киришском плацдарме, как поднимались в бой из окопов на хорошо укрепленные противником позиции.

Проследить маршрут «Поезда Победы» и побывать на виртуальной экскурсии можно на сайте проекта Поездпобеды.рф. Однако в Ленобласти, к саожлению, Кириши — это последняя остановка передвижного музея.

«Поезд Победы» прибыл в Гатчину из Выборга. Там за два дня, 10 и 11 января, музей посетили 1 979 человек, 15 января — в Волхове, где его посетили 1086 человек.

Напомним, что в поезде восемь вагонов, каждый из которых ─ это отдельная инсталляция. Сопровождает экспозицию закадровый голос машинистки Лидии, участницы военных событий.

Отметим, что звание «Города воинской доблести» Кириши получили в 2020 году за мужество, стойкость и героизм, проявленные защитниками Отечества в период оборонительно-наступательных операций войск Красной Армии в Киришском оборонительном районе немецких войск и при штурме укрепленного плацдарма в районе населенных пунктов Новые Кириши и Грузино в период с 16 октября 1941 года по 8 октября 1943 года.