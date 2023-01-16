Во Всеволожске и Кузьмолово построили новые «лазерные» зебры

Яркая подсветка проекционных переходов позволяет видеть пешеходов почти за 200 метров.

Работы по установке «лазерных зебр» проведены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Теперь намного безопаснее для пешеходов стало Колтушское шоссе во Всеволожске (переход в гиппермаркету) и трасса Юкки — Кузьмолово (Железнодорожная улица) в Кузьмолово.

Отмечается, что проекторы защищены от пыли и влаги. А видимость такого перехода автоматически увеличивается до 150 метров. Осенью и зимой это особенно важно, так как темнеет рано.

В Ленобласти уже установлены несколько таких перехода: в поселке Первомайское в Выборгском районе на дороге «Огоньки – Толоконниково» и у Сертолово на Выборгском шоссе, в Кировске и Коммунаре. В общей сложности, на сети региональных дорог «Ленавтодор» обезопасил 14 аварийно-опасных мест, где ранее были зафиксированы ДТП. Здесь, в том числе, установлены знаки, автономное освещение пешеходных переходов, нанесена разметка, поставлены информационные щиты «Внимание! Аварийно-опасный участок».

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал.