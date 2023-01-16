Школьники из ДНР и ЛНР прокатились на «Поезде Победы»

Автор: Анастасия Щербакова
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Депутат ГосДумы Ольга Занко организовала поездку для детей.

Ученики младших и средних классов из Донецкой и Луганской народных республик смогли вместе с родителями посетить уникальный музей. Ольга Занко — депутат, представляющая в думе Ленобласть, помогла организовать для детей экскурсию.

Добраться до музея на колесах ребята смогли при поддержке администрации Тихвинского района. Сейчас школьников с родителями поселили в пункте временного размещения беженцев.

Школьники из ДНР и ЛНР прокатились на «Поезде Победы» школьники, поезд Победы, лнр, днр
Школьники из ДНР и ЛНР прокатились на «Поезде Победы» школьники, поезд Победы, лнр, днр
Школьники из ДНР и ЛНР прокатились на «Поезде Победы» школьники, поезд Победы, лнр, днр
Школьники из ДНР и ЛНР прокатились на «Поезде Победы» школьники, поезд Победы, лнр, днр

Экспозиция «Поезда Победы» произвела сильное впечатление на ребят. Дети наглядно увидели, какими усилиями советскому народу досталась победа в войне.

Ранее стало известно, что «Поезд Победы» проедет по городам Ленобласти.

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