Школьники из ДНР и ЛНР прокатились на «Поезде Победы»

Депутат ГосДумы Ольга Занко организовала поездку для детей.

Ученики младших и средних классов из Донецкой и Луганской народных республик смогли вместе с родителями посетить уникальный музей. Ольга Занко — депутат, представляющая в думе Ленобласть, помогла организовать для детей экскурсию.

Добраться до музея на колесах ребята смогли при поддержке администрации Тихвинского района. Сейчас школьников с родителями поселили в пункте временного размещения беженцев.

Экспозиция «Поезда Победы» произвела сильное впечатление на ребят. Дети наглядно увидели, какими усилиями советскому народу досталась победа в войне.

Ранее стало известно, что «Поезд Победы» проедет по городам Ленобласти.