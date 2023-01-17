Врач назвала оптимальное время купания в крещенской проруби

Оптимальное время нахождения в проруби во время крещенских купаний составляет около одной минуты, заявила РИА Новости доцент кафедры терапии Института профессионального образования Сеченовского университета Наталья Семененко.
«Оптимальное время нахождения в проруби — около 1 минуты. После выхода необходимо вытереться насухо, одеться в сухую теплую одежду и обувь, можно выпить горячего чая. Нельзя употреблять алкоголь после купания», — сказала врач.
По ее словам, водные процедуры зимой могут принести пользу только здоровым и закаленным людям. Неподготовленным они могут нанести вред — вызвать простуду или обострение хронических заболеваний.
От крещенских купаний лучше отказаться людям с сахарным диабетом, болезнями органов дыхания, эпилепсией, гипертонией, аритмией, аллергией на холод и метеозависимостью. Нельзя купаться в проруби беременным, кормящим женщинам, людям старше 65 лет и маленьким детям, подчеркнула врач.
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