Врач назвала оптимальное время купания в крещенской проруби

Оптимальное время нахождения в проруби во время крещенских купаний составляет около одной минуты, заявила РИА Новости доцент кафедры терапии Института профессионального образования Сеченовского университета Наталья Семененко.

«Оптимальное время нахождения в проруби — около 1 минуты. После выхода необходимо вытереться насухо, одеться в сухую теплую одежду и обувь, можно выпить горячего чая. Нельзя употреблять алкоголь после купания», — сказала врач.

По ее словам, водные процедуры зимой могут принести пользу только здоровым и закаленным людям. Неподготовленным они могут нанести вред — вызвать простуду или обострение хронических заболеваний.

От крещенских купаний лучше отказаться людям с сахарным диабетом, болезнями органов дыхания, эпилепсией, гипертонией, аритмией, аллергией на холод и метеозависимостью. Нельзя купаться в проруби беременным, кормящим женщинам, людям старше 65 лет и маленьким детям, подчеркнула врач.