Сколько стоит студенческая жизнь в Петербурге?

В честь дня студента, который проходит сегодня, 25 января, ivbg.ru рассказывает, на что уходят ежемесячные траты студентов и на чем можно сэкономить.

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Проживание

По словам эксперта «Циан.Аналитики» Виктории Кирюхиной, средняя ставка долгосрочной аренды однокомнатных квартир в Северной столице за месяц составляет 28,6 тысяч рублей без учета коммунальных услуг. Для сравнения: цена за однокомнатную квартиру в Ленобласти в среднем составляет около 20 тысяч рублей. Поэтому многие студенты предпочитают жить в общежитиях от учебных заведений или снимать квартиру вскладчину.

Вариант с арендой комнаты также популярен среди студентов в Петербурге. Квартиру в несколько комнат можно снимать как с друзьями или знакомыми, так и с незнакомыми людьми. Средняя стоимость такого жилья на платформе объявлений «Авито» составляет 12 тысяч рублей. На момент написания материала предлагались несколько подобных вариантов. Первый — комната в 16 квадратных метров в трехкомнатной квартире на седьмом этаже 12-этажки. В описании говорилось, что до ближайшего метро придется добираться около 20 минут пешком. Второй вариант — комната в 18 квадратных метров с аналогичным, что и в первом случае, размещением. Можно найти и за 10 тысяч. Но указанные варианты находятся далеко от центра города. Поэтому рассчитывать стоит на сумму от 15 тысяч рублей + коммунальные платежи примерно от двух тысяч. Для примера приведем несколько альтернатив: комната в 15 квадратных метров пятикомнатной квартире за 14 500 рублей возле метро Лиговский проспект и подобная, но за 15 000, у метро Невский проспект.

Транспорт

Студенческая пора предполагает наличие привилегий. Одним из них является БСК — льготный проездной. В 2023 году 100 поездок на метро и неограниченное количество поездок на наземном транспорте стоит 1305 рублей. Также есть варианты с льготным проездом только на метро за 740 рублей без установления ограничений на число поездок и аналогичный с наземным транспортом (трамвай, троллейбус, автобус) за 655 рублей. Отметим, что с 1 января этого года стоимость жетона составляет 70 рублей, а поездка за счет карты «Подорожник» — 49 рублей. В наземном транспорте доехать до места назначения можно за 65 рублей, а при использовании «Подорожника» — за 44 рубля. В трамваях и троллейбусах обновленный прейскурант будет доступен с 1 апреля. Сейчас же цена за проезд на указанном транспорте — 60 рублей, как и в 2022 году. Некоторые студенты, кто живет недалеко от учебного заведения, предпочитают не тратить деньги на проезд. Тем более пешие прогулки помогают не только в укреплении здоровья, но и перейти в нужный режим дальнейших действий и проветрить голову.

Продукты

Затраты на еду для большинства студентов составляют от двух-трёх тысяч рублей в неделю. Суммы указаны с расчетом рационального подхода в выбору продуктов и самостоятельной готовки. В основном студенты покупают крупы, макаронные изделия и ингредиенты на супы. Из овощей большой популярностью пользуется картофель. Мясо и рыбу из-за высоких цен берут реже. Для того, чтобы студенческая жизнь не стала игрой на выживание в поисках пропитания нужна скромная, но здоровая пища. То есть в продуктовой корзине помимо вышеперечисленных продуктов обязательно должны быть: субпродукты, молочка и кисломолочные продукты, овощи и фрукты, хлеб, чай, кофе и сладости для поднятия тонуса.

Закупаются обычно в крупных сетевых магазинах или супермаркетах, где постоянно действуют скидки на разные категории продуктов. Отсюда получается, что в среднем на продукты в месяц уходит около 12 тысяч рублей.

Многие, проживая в общаге, договариваются с соседями о совместной готовке, тогда на еду тратится меньше средств. А если у кого-то имеются навыки приготовления сложных и вкусных блюд, то покупка нужных ингредиентов ложиться на плечи сотрапезников.

Если каждый день обедать вне дома, то сумма недельных расходов запросто возрастет в несколько раз. Так как студенческая жизнь предполагает совместные вылазки и посиделки, то многие посещают от организаций быстрого питания, например, «Вкусно и точка» до различных пивных пабов. В тренде также веганские рестораны и заведения по приготовлению бургеров. Пицца и суши тоже пользуются популярностью у студентов. Некоторые заведения делают скидки учащимся, например, кафе «Пышечка» на набережной канала Грибоедова, 56-58. С перечнем подобных заведений можно ознакомиться по ссылке.

Интернет и связь

В век новых технологий современный студент не сможет обойтись без интернета и мобильных коммуникаций. Лучшими провайдерами в Северной столице считаются «Ростелеком», «Интерзет Дом.Ru» и «Скайнет». Первый предлагает студентам два выгодных тарифа: за 450 рублей в месяц со скоростью до 100 Мбит/c и наличием 101 канала ТВ «Винк» и за 520 рублей со скоростью до 500 Мбит/c.

Самый бюджетный тариф-конструктор среди мобильных операторов предлагает «СберМобайл» за 150 рублей. Но студентам, кто постоянно пользуется сотовой связью, лучше обратить внимание на тарифы: «Мой разговор Промо» от Tele2 (300 рублей за 10 Гб интернета, 200 минут в домашнем регионе и безлимит на звонки внутри сети по всей России с бонусом возможности подключения 20 бесплатных сообщений) и «Нетариф» от МТС (340 рублей за 5 Гб интернета, 200 минут общения и 50 SMS по России).

Отсюда получается, что минимальная месячная плата за интернет и связь составит от 600 рублей. Если взять значения, которые наиболее удобны для студентов, то стоимость возрастет до 820 рублей.

Развлечения

Культурная столица оправдывает своё прозвище, предлагая горожанам и гостям Петербурга множество способов интересного времяпрепровождения. Большинство музеев города предлагают студентам либо бесплатный вход, либо снижают цену в несколько раз. Список указан тут.

С 2021 года студенты активно пользуются «Пушкинской картой», которая позволяет гражданам России до 22 лет воспользоваться бюджетными средствами в размере пяти тысяч рублей для посещения культурных мероприятий, задействованных в госпрограмме. Афишу развлечений в Северной столице, которые можно посетить по «Пушкинской карте», можно посмотреть здесь.

Студенческие скидки предусмотрены и в некоторых кинотеатрах города. В «Авроре» по будням стоимость первых киносеансов для студентов составляет 150 рублей. По сниженной цене можно посмотреть фильмы в таких кинотеатрах, как: «Киноград Порт Находка», «Синема Стар» в ТРЦ «РИО», «Родина», «Великан Парк», «Синема 5 Шкиперский Молл» и «Каро 9 Континент» на Звездной.

Также в городе всегда проходит множество бесплатных выставок, лекций, фестивалей и других событий, о которых легко можно узнать из социальных сетей. Например, в группе соцсети «ВКонтакте» «Куда сходить в Питере бесплатно» или «Санкт-Петербург: научно-популярная афиша». На Елагином острове до конца марта каждое утро с 9:00 до 11:00 можно бесплатно покататься на Большом катке.

Другие расходы

Не стоит забывать и о других расходах, которые появляются у подростков, выпорхнувших из родительского гнезда. Обновление канцелярии и покупка недостающих учебных материалов также требуют финансирования. На канцелярию в среднем нужно около тысячи рублей в месяц.

Примерно 500 рублей ежемесячно понадобится на бытовую химию и предметы гигиены. Для девушек сумма может быть увеличена до тысячи.

И последнее, про что не стоит забывать — лекарства. У студента должна быть аптечка с необходимыми препаратами для лечения простуды и кишечных инфекций, обезболивающие, жаропонижающие, дезинфицирующие средства, пластыри, бинты и прочее. На подобные траты лучше выделить от 500 рублей. При наличии заболеваний, требующих постоянно или курсового приема лекарств, денежные средства должны быть и на это.

Итоги

Если рассчитывать месячный бюджет студента по минимуму со съемом комнаты, то получится следующая сумма: 12 000 (аренда жилья) + 2000 (коммунальные услуги) + 1 305 (БСК) + 12 000 (расходы на продукты) + 820 (интернет и связь) + 1000 (канцелярия) + 500 (бытовая химия и предметы гигиены) + 500 (лекарства) = 30 125 рублей. Расходы заметно снижаются, если студент проживает в общежитии. Но за него, конечно, тоже придется платить. Стоимость проживания будет зависеть от конкретного учебного заведения, состояния общежития и других факторов. Но это в любом случае финансово выгоднее, чем снимать комнату или квартиру.