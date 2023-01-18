В России резко выросло число заражений гриппом и ОРВИ

Рост заболеваемости составил 53%.
Роспотребнадзор фиксирует рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России. По данным ведомства, за неделю число заболевших увеличилось на 53%.
За вторую неделю 2023 года на территории РФ зарегистрировано почти 893 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что на 53% больше по сравнению с предыдущей неделей, — пишет ведомство в своем Телеграм.
Рост количества случаев связан с возобновлением активности населения и увеличением обращений за медицинской помощью после праздников.
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