В России резко выросло число заражений гриппом и ОРВИ

Рост заболеваемости составил 53%.

Роспотребнадзор фиксирует рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России. По данным ведомства, за неделю число заболевших увеличилось на 53%.

За вторую неделю 2023 года на территории РФ зарегистрировано почти 893 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что на 53% больше по сравнению с предыдущей неделей, — пишет ведомство в своем Телеграм.

Рост количества случаев связан с возобновлением активности населения и увеличением обращений за медицинской помощью после праздников.