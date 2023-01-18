Специалисты Роскачества назвали лучшую марку «Докторской» колбасы

Из 40 марок мясных продуктов в лидеры попало только одно торговое наименование.
Так, одной из лучших марок «Докторской» колбасы стала «Вязанка». В продукте не обнаружили красители и консерванты. Также у торгового наименования отличный состав — ней достаточно белков и жиров. Результаты исследования представлены на официальном сайте Роскачества.
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10.01.2023 886